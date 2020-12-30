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الخطوط الجوية اليمنية تعلن تحويل رحلاتها إلى مطار سيؤن بعد الهجوم على عدن

06:42 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
الخطوط الجوية اليمنية تعلن تحويل رحلاتها إلى مطار سيؤن بعد الهجوم على عدن

الخطوط الجوية اليمنية

وكالات

‏أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، مساء الأربعاء، تحويل رحلاتها إلى مطار سيئون بحضرموت، بعد الهجوم الذي استهدف ‎مطار عدن الدولي لحظة وصول الحكومة الجديدة.

‎وأكدت الخطوط الجوية إغلاق مطار عدن بشكل مؤقت لحصر الخسائر التي لحقت به إثر الاستهداف الذي وقع به اليوم.

وقتل وأصيب العشرات إثر هجوم على مطار عدن باليمن وقع بعد وقت قصير من وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة قادمة من السعودية الأربعاء. وأفاد مراسل إذاعة "مونت كارلو" الدولية إن عدد القتلى لا يقل عن عشرين فيما بلغ عدد المصابين أكثر من ستين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

الخطوط الجوية اليمنية مطار سيئون انفجار عدن مطار عدن الدولي

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