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السعودية تدين العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن

06:41 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
السعودية تدين العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود

وكالات

أدانت وزارة الخارجية السعودية، مساء الأربعاء، بأشد وأقسى العبارات، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن اليوم، وأوقع عددًا من القتلى والمصابين، تزامنًا مع وصول الطائرة التي تُقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان لوزارة الخارجية قوله، إن هذا العمل الغادر الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب؛ بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته.

وأكدت المملكة العربية السعودية تضامنها ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول، وكلها ثقة بأن حادثة اليوم لن تزيدهم إلا إصرارًا وثباتًا في تحقيق طموحاتهم واستعادة شرعيتهم.

وقدمت خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وزارة الخارجية السعودية السعودية مطار عدن الإرهاب

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