"في الذكرى الـ14 لإعدامه".. ابنة صدام حسين تبث تسجيلاً صوتيًا عبر تويتر

وكالات

في الذكرى الـ14 لإعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بثت رغد، ابنة صدام، تسجيلاً صوتيًا، قالت فيه: "أيها العراقيون الشجعان أينما كنتم في وطننا العظيم الذي سطا عليه أعداء الحق والحرية والإنسانية في نزعة عدوانية حملت أسوأ ما في التاريخ من بشاعة وعقد وأحقاد متراكمة فاحتل العراق نتيجة ذلك من قبل الفرس وآخرين ممن سبقوهم من أشرار الأرض، فدمروا كل ما هو جميل".

كلمة السيدة رغد صدّام حسين بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لاستشهاد الرئيس صدّام حسين

-1- #رغد_صدام_حسين #ذكرى_استشهاد_صدام_حسين pic.twitter.com/PqWKMqegvJ — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) December 29, 2020

وتابعت رغد في التسجيل الذي بثته على حسابها عبر موقع تويتر: "لذا قاوم والدي واخوتي وأبناء شعبنا الأبطال المحتل حتى الشهادة بإيمان راسخ بالله وببلدهم وحريتهم".

وقالت إننا نحيي اليوم الذكرى الـ14 لرحيل القائد الشهيد صدام حسين فإننا نجده بيننا حاضرًا معنا بفكره ودوره النضالي وأصبح ذلك معروفٍا لدى العراقيين كافة حتى غير المحب منهم وصرت أسمع ذلك كثيرًا منهم".

ووجهت تخية لوالدها في ختام كلمتها المسجلة، قائلة: "تحية لك أيها الوالد الحبيب والقائد البطل في ذكرى رحيلك التي يحييها شرفاء الأمة والإنسانية في كل مكان وستبقى هذه الذكرى العطرة المشرفة حاضرة بيننا كل يوم لأنها هنوان عز وفخر لنا ولناسك الذين ساروا على دربك تحية لرفيق دربك العم الغالي الأستاذ عزت الدوري رحمه الله ورفاقه وتحية لكل شهداء العراق والأمة العربية والإنسانية".

وأعدم صدام حسين في ٣٠ ديسمبر عام ٢٠٠٦، بعد إدانته بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية.