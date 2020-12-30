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مصادر طبية: مقتل وإصابة 91 شخصًا على الأقل في انفجار عدن

05:32 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
مصادر طبية: مقتل وإصابة 91 شخصًا على الأقل في انفجار عدن

انفجار عدن

وكالات

قالت مصادر طبية، إن الانفجار اسفر عن 26 قتيلاً و65 جريحًا على الأقل، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

‏من حانبه وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن.

علق هادي على حادث الانفجار الذي استهدف مطار عدن اليوم، قائلاً‏ إن الأعمال الإرهابية التي تفتعلها مليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية المتطرفة لن تثني الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن.

‏أكدت مصادر لشبكة "سكاي نيوز" عربية، أن الانفجار الجديد الذي وقع في عدن مساء اليوم الأربعاء، قد يكون ناجمًا عن صاروخ أو طائرة مسيرة تم إسقاطها قرب قصر المعاشيق.

وكالة "رويترز" عن سكان قولهم إنهم سمعوا دوي انفجار قرب قصر المعاشيق الذي نقل إليه مجلس الوزراء اليمني بعد الهجوم على مطار عدن.

ولم يتضح سبب الانفجار، كما لم ترد تقارير عن إصابات.

وتعرض مطار عدن في وقت سابق من اليوم، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي.

وحمل وزير الإعلام في حكومة هادي، معمر الإرياني، الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.

انفجار عدن عدن اليمن مطار عدن

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