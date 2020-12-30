مصادر: انفجار عدن ناجم عن صاروخ أو طائرة مسيرة تم إسقاطها

وكالات

‏أكدت مصادر لشبكة "سكاي نيوز" عربية، أن الانفجار الذي وقع في عدن مساء اليوم الأربعاء، قد يكون ناجمًا عن صاروخ أو طائرة مسيرة تم إسقاطها قرب قصر المعاشيق.

‏وقالت مصادر طبية، إن الانفجار اسفر عن 26 قتيلاً و65 جريحًا على الأقل.

وكالة "رويترز" عن سكان قولهم إنهم سمعوا دوي انفجار قرب قصر المعاشيق الذي نقل إليه مجلس الوزراء اليمني بعد الهجوم على مطار عدن.

ولم يتضح سبب الانفجار، كما لم ترد تقارير عن إصابات.

وتعرض مطار عدن في وقت سابق من اليوم، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي.

وحمل وزير الإعلام في حكومة هادي، معمر الإرياني، الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.