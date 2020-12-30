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محكمة كويتية تقضي بإعدام مواطنة لتعذيب خادمة فلبينية حتى الموت

05:17 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
محكمة كويتية تقضي بإعدام مواطنة لتعذيب خادمة فلبينية حتى الموت

محاكمة

الكويت - (د ب أ):

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأربعاء، حكما بإعدام مواطنة شنقا، وذلك بعد إدانتها بارتكاب جريمة تعذيب خادمتها الفلبينية حتى الموت.

وقالت محامية السفارة الفلبينية فوزية الصباح إن الحكم الذي صدر عادل ومطابق للقانون والشريعة، حيث إن المتهمة ضربت المجني عليها ضربا مبرحا على مدار عدة أيام ثم احتجزتها في غرفتها ومنعت عنها العلاج إلى أن توفيت.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المواطنة وزوجها في سبتمبر الماضي، بتهمة تعذيب العاملة، حيث قامت المتهمة بتعذيبها بعلم زوجها، عبر حرقها باستخدام الملاعق والسكاكين، وتعليقها في الحمام، وحرمانها من الطعام.

وإثر التعذيب، تدهورت صحة العاملة المنزلية، وفارقت الحياة في المستشفى.

ولا يعتبر حكم محكمة الجنايات الصادر اليوم نهائيا حيث تستطيع المواطنة نقض الحكم .

محكمة كويتية تعذيب خادمة فلبينية إعدام مواطنة

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