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البحرين تدين الهجوم الإرهابي على مطار عدن

05:00 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
البحرين تدين الهجوم الإرهابي على مطار عدن

وزارة الخارجية في دولة البحرين

المنامة - أ ش أ

أدانت وزارة خارجية البحرين الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران واستهدف مطار عدن بالجمهورية اليمنية، أثناء هبوط الطائرة المقلة لرئيس وأعضاء الحكومة اليمنية، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني الشقيق، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، تضامن ودعم مملكة البحرين لليمن ، مشيرة إلى أن هذا العمل الإرهابي الآثم يعكس إصرارا واضحا من ميليشيات الحوثي الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها على المؤسسات والمنشآت المدنية وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وعرقلة التوصل إلى أي حل سياسي يلبي طموحات الشعب اليمني للأمن والاستقرار والسلام.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة خارجية البحرين الهجوم الإرهابي مطار عدن

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