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رويترز: انفجار جديد يستهدف الحكومة اليمنية قُرب قصر المعاشيق

04:58 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
رويترز: انفجار جديد يستهدف الحكومة اليمنية قُرب قصر المعاشيق

انفجار عدن

(وكالات):
نقلت وكالة "رويترز" عن سكان قولهم إنهم سمعوا دوي انفجار قرب قصر المعاشيق الذي نقل إليه مجلس الوزراء اليمني بعد الهجوم على مطار عدن.
ولم يتضح سبب الانفجار، كما لم ترد تقارير عن إصابات.
وتعرض مطار عدن في وقت سابق من اليوم، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي خلف، حسب بيانات وزارة الصحة، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.
وحمل وزير الإعلام في حكومة هادي، معمر الإرياني، الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.

اليمن مطار عدن انفجار عدن الحكومة اليمنية

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