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مصدر أمني يمني: 16 قتيلا وعشرات الجرحى في تفجيرات مطار عدن

03:53 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
مصدر أمني يمني: 16 قتيلا وعشرات الجرحى في تفجيرات مطار عدن

انفجارات مطار عدن

صنعاء - (د ب أ):
لقي 16 شخصا حتفهم وأصيب العشرات، اليوم الأربعاء، جراء تفجيرات استهدفت مطار عدن الدولي جنوبي اليمن تزامنا مع وصول الحكومة الجديدة.
وأفاد مصدر أمني يمني في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن 16 شخصا على الأقل، قتلوا جراء التفجيرات التي استهدفت مطار عدن، في إحصائية أولية".
وأضاف أن" العشرات سقطوا مصابين، بعضهم في حالة خطيرة ، تم نقلهم إلى مستشفيات عدن لتلقي العلاج".

انفجار عدن مطار عدن

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