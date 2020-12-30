أكثر الكلمات إنتشاراً

بيج رامي لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

رئيس الحكومة اليمنية: هجوم عدن لن يزيدنا إلا إصرارا

02:59 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
رئيس الحكومة اليمنية: هجوم عدن لن يزيدنا إلا إصرارا

معين عبد الملك

القاهرة - (د ب أ):
أكد معين عبد الملك، رئيس الحكومة اليمنية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، أن الهجوم الذي وقع بمطار عدن اليوم الأربعاء لن يزيدهم إلا إصرارا على إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الاستقرار.
وكتب رئيس الوزراء، على حسابه الرسمي على موقع تويتر :"نحن وأعضاء الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن والجميع بخير، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا العظيم، ولن يزيدنا إلا إصرارا على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار".

معين عبد الملك الحكومة اليمنية انفجار مطار عدن

الخبر التالى:

رئيس وزراء تونس: نبذل مجهودات كبيرة لتوفير اللقاح ضد كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 135233

    عدد المصابين

  • 111040

    عدد المتعافين

  • 7520

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81195758

    عدد المصابين

  • 57347933

    عدد المتعافين

  • 1773236

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الجنايات تقضي بالإعدام شنقاً لمتهمين في قضية مقتل "فتاة المعادي"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا