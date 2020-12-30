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نجاة وزراء الحكومة اليمنية من انفجاري مطار عدن

01:45 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
نجاة وزراء الحكومة اليمنية من انفجاري مطار عدن

مطار عدن

وكالات:

أكدت مصادر أمنية، الأربعاء، نجاة وزراء الحكومة اليمنية الجديدة من الانفجارين اللذين وقعا في مطار عدن.

وذكر شهود عيان ووسائل إعلام أن أعضاء الحكومة، ومنهم رئيس الوزراء معين عبد الملك، نقلوا بسلام إلى القصر الرئاسي بالمدينة، حسبما ذكرت "رويترز".

وأفادت مصادر "سكاي نيوز عربية"، بأن القتلى والجرحى في الانفجارين، هم من المدنيين ومسؤولين محليين في عدن.

وأكدت هذه المصادر سماع تحليق طائرات مسيرة قبل وقوع الانفجارين بمطار عدن، في حين رجحت خبراء أمنيون أن يكون الانفجاران ناجمان عن هجمات صاروخية.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، وقع انفجاران أحدهما استهدف مدرج المطار والآخر صالة مطار عدن، وأدى الآخر الذي وقع بالقرب من المنطقة التي يتواجد فيها الصحفيون الذين حضروا إلى مطار عدن لتغطية وصول الحكومة الجديدة، إلى إصابة مصور "سكاي نيوز عربية" بجروح.

وذكرت أن صواريخ كاتيوشا استهدفت المطار أيضا، بالتزامن مع الانفجارين.

وكان من المفترض أن تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أعمالها، الأربعاء، برئاسة معين عبدالملك، وذلك بعد صدور قرار جمهوري في 18 ديسمبر الجاري، يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة وتسمية أعضائها.

الحكومة اليمنية انفجار عدن مطار عدن

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