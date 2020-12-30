يحمي 100% من حالات كورونا الحادة.. ماذا نعرف عن لقاح أكسفورد؟

كتبت- رنا أسامة:

بعد 28 يومًا من منحها الضوء الأخضر للقاح "فايزر/ بيونتيك" المُضاد لفيروس كورونا، أقرّت بريطانيا لقاحًا ثانيًا طوّرته جامعة "أكسفورد" وشركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، لتبدأ استعداداتها المكثفة فى مرحلة التنفيذ تمهيدًا لطرحه وتقديمه للفئات الأكثر عرضة للإصابة أولًا.

كانت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية أقرّت لقاح "فايزر" في 2 ديسمبر الجاري، وبدأ استخدامه للأشخاص، الأكثر عرضة للخطر وكبار السن في الأسبوع التالي.

ومن المُنتظر أن تبدأ بريطانيا توزيع لقاح أسترازينيكا/أكسفورد اعتبارًا من 4 يناير، حيث يُتوقع الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بالبلاد في غضون أيام. في التقرير التالي، يلُقي "مصراوي" الضوء على أبرز المعلومات عن اللقاح:

كيف يعمل اللقاح؟

يستخدم لقاح أسترازينيكا/أكسفورد بشكل أساسي طريقة آمنة لخداع الجهاز المناعي، لجعله يعتقد أنه يتعامل مع عدوى خطيرة، بما يؤدي إلى توليد استجابة مناعية وذاكرة مناعية يمكن أن تنشط إذا واجه الجسم الفيروس الحقيقي المُسبب للمرض.

يعتمد على تِقنية تُعرف باسم "الناقل الفيروسي"، باستخدام فيروسات مُعدّلة جينيًا لإيصال الشحنات الجينية إلى الخلايا، وإعطائها تعليمات حول كيفية محاربة "سارس كوف 2".

ويستند في ذلك إلى فيروس غير ضار (هو الفيروس المّسبب لنزلات البرد التي تصيب الشامبانزي) ويجري تعديله بحيث لا يمكن أن يسبب العدوى. ويسمح هذا للفيروس بدخول جزء من المادة الوراثية الخاصة بالعامل الممرض لكوفيد 19 إلى الجسم لتوليد استجابة مناعية ضده.

ما مدى فعاليته؟

أكد باسكال سوريوت، الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا"، أن اللقاح تمكّن من تحقيق "معادلة ناجحة" فيما يتعلق بالفاعلية ضد كورونا.

وقال في مقابلة نُشرت قبل أيام مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية إن لقاحهم" يُؤَمِّن حماية 100 بالمائة ضد الحالات الحادة من كوفيد 19 والتي تتطلب الدخول إلى المستشفى، والتي عادة ترتفع بينها نسب الوفيات، كما تُثقِل على كاهل المنظومة الصحية.

وأضاف: "نعتقد أننا استدللنا إلى المعادلة الناجحة وكيفية تحقيق فاعلية بعد جرعتين"، مشيرا الى أن هذه البيانات ستنشر في وقت ما.

إلى أي درجة آمن؟

بحسب أسترازينيكا، لم تظهر حتى الآن عوارض جانبية كبيرة لدى الأشخاص الخاضعين للتجارب السريرية باللقاح.

وفي سبتمبر، أوقفت أسترازينيكا العمل عليه لمدة 7 أسابيع تقريبا بعدما ظهر لدى شخص حاصل على التطعيم في بريطانيا التهابًا في النخاع الشوكي. وهذا النوع من الإصابة قد يؤدي إلى شلل أو ضعف في العضلات. لكن الأطباء توصلوا على ما يبدو إلى أن الحادث ليس له علاقة واضحة بالتطعيم.

ورغم استئناف الدراسات في بعض الدول؛ من بينها بريطانيا، بسرعة، استمرت المراجعة من قبل المنظمين الأمريكيين لأكثر من شهر قبل أن يُسمح باستئناف التجارب هناك في أكتوبر الفائت.

لماذا خضع لدراسة إضافية؟

أظهرت التجارب السريرية للقاح نتائج متباينة فيما يتعلق بالفعالية. ففي البداية بلغ معدلها 70 بالمائة في نوفمبر، لكن أحد البروتوكولات، الذي اختُبِر عن طريق الخطأ من قِبل المختبر البريطاني على مجموعة صغيرة من المتطوعين، أظهر فعالية بنسبة 90 بالمائة، ما دفع الشركة لإجراء "دراسة إضافية".

وأقرّت "أسترازينيكا" بأن التباين حدث بسبب اختلاف الجرعات نتيجة عطل: فمن خلال خطأ في الإنتاج كانت أنابيب الاختبار الزجاجية الصغيرة للقاح نصف مليئة، ولذلك حصلت مجموعة الدراسة في بريطانيا أولّا على جرعة منخفضة وبعدها بشهر على الجرعة الكاملة، وفق صحيفة "دويشته فيله" الألمانية.

ما درجة الحرارة اللازمة لتخزينه؟

يتمتع اللقاح بأفضلية لوجستية؛ إذ يمكن تخزينه ونقله في "الثلاجة العادية" على درجة حرارة تتراوح بين درجتين و8 درجات مئوية لمدة 6 أشهر على الأقل.

أما لقاحا "مودرنا" و"فايزر/بيونتك" فيطرحان تحديات لوجستية، لأن تخزينهما لفترة طويلة يحتاج لحفظهما في درجة حرارة 20 تحت الصفر للأول و70 تحت الصفر للثاني.

كم تُكلّف الجرعة الواحدة منه؟

يتميز لقاح "أسترازينيكا/أكسفورد" بأنه الأرخص، إذ تبلغ كلفة الجرعة منه نحو 4 دولارات، مقارنة بحوالي 20 دولارًا لجرعة لقاح فايزر، و37 لجرعة لقاح مودرنا، وفق موقع "ستاتيستا" الألماني المعني بإحصاء بيانات السوق والمستهلكين.

غير أنه من المُتوقع أن تتغير هذه الأسعار تتغير وفقًا لحجم الطلبيات والرسوم المحلية.

هل فعّال ضد السلالات المتحوّرة؟

يُعتقد أن اللقاح سيكون فعالًا ضد السلالات المتحوّرة من كورونا، بما في ذلك السلالة المُكتشفة في بريطانيا والتي تسببت في زيادة الإصابات بكوفيد 19 بالمملكة المتحدة.

ووفق باسكال سوريوت، رئيس "أسترازينيكا"، فإن الباحثين الذين يطورون اللقاح توصلوا إلى "صيغة رابحة" تجعله فعالًا مثل المرشحين المنافسين، ضد الفيروس سريع الانتشار في بريطانيا.

وبسؤاله عن فعالية اللقاح ضد السلالة المتحورة من كورونا في المملكة المتحدة، قال سوريوت لـ"صنداي تايمز": "حتى الآن، نعتقد أن اللقاح سيكون فعالًا. لكن لا يمكننا التأكد، لذلك سنختبر ذلك".