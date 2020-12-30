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انفجار يهزّ مطار عدن لحظة وصول الحكومة اليمنية الجديدة

12:46 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
انفجار يهزّ مطار عدن لحظة وصول الحكومة اليمنية الجديدة

مطار عدن

(وكالات):

أفادت "سكاي نيوز عربية" اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار في مطار عدن اليمني، وذلك لحظة وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

ونقلت سكاي نيوز عن وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبدالحفيظ، قوله إن الانفجار أسفر عنه سقوط قتلى وجرحى.

وأدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبدالملك، السبت اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مقر إقامته فى الرياض، وأمر هادي الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 24 حقيبة، مناصفة بين الشمال والجنوب، يحتفظ عبدالملك بالرئاسة فيها.

ويتولى رئاسة الحكومة الجديدة، معين عبدالملك، فيما تم اختيار محمد علي المقدشي وزيرًا للدفاع، واللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان وزيرًا للداخلية، وجرى تعيين أحمد عوض بن مبارك وزيرًا للخارجية في الحكومة اليمنية الجديدة.

الحكومة اليمنية انفجار مطار عدن

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