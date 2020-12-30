أكثر الكلمات إنتشاراً

بيج رامي لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

روسيا تعلن تطوير "ترياق لكورونا" تصل فعاليته 99%

12:05 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
روسيا تعلن تطوير "ترياق لكورونا" تصل فعاليته 99%

أرشيفية

موسكو - أ ش أ

أعلنت الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية عن تطوير دوائين جديدين لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وقالت رئيسة الوكالة فيرونيكا سكفورتسوفا، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء: "إن أول هذين العقارين هو بمثابة ترياق لعدوى كورونا لتأثيره المباشر على الجراثيم المسببة للفيروس، واجتيازه الاختبارات قبل السريرية التي أظهرت سلامته التامة وعدم تأثيره على صحة الناس بنسبة فعالية 99%".

وأوضحت أن وكالتها قد أعدت الوثائق اللازمة لطلب الترخيص بإطلاق الاختبارات السريرية للدواء، معربة عن أملها أن يحدث ذلك بحلول نهاية العام الجاري.

وتابعت سكفورتسوفا: "إذا أثبتت التجارب السريرية فعالية هذا العقار، فإنه سيصبح أول دواء آمن وفعال ذا أثر مباشر ضد الفيروس.. مبينة أن الدواء الثاني - الذي اجتاز الاختبارات السريرية وتستكمل حاليا آخر مراحل تسجيله- يهدف للوقاية مما يسمى "عاصفة السيتوكين" وتخفيفها في حالات الإصابة البليغة بمرض (كوفيد-19)".

وتعني "عاصفة السيتوكين" الحالة التي يبدأ فيها نظام المناعة في جسم المصاب، في مهاجمة الخلايا السليمة وليس المريضة فقط.

هذا المحتوى من

روسيا موسكو ترياق لكورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

تركيا تستقبل الشحنة الأولى من لقاح "سينوفاك" الصيني

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 135233

    عدد المصابين

  • 111040

    عدد المتعافين

  • 7520

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81195758

    عدد المصابين

  • 57347933

    عدد المتعافين

  • 1773236

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انفجار يهزّ مطار عدن لحظة وصول الحكومة اليمنية الجديدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا