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وزير المالية الروسي: نحو 100 مليار روبل لتطعيم المواطنين ضد كورونا

12:03 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
وزير المالية الروسي: نحو 100 مليار روبل لتطعيم المواطنين ضد كورونا

وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف

موسكو - أ ش أ
قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون مجانيًا للمواطنين، مشيرًا إلى أن التطعيم قد يكلف الميزانية الروسية في 2021 من 75 إلى 100 مليار روبل.
وأضاف سيلوانوف - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء: "أنه في العام المقبل هناك أولويات أمام الميزانية، والتي لم يتم أخذها بالاعتبار، وهي تطعيم السكان، هذا يتطلب موارد كبيرة، ويمكن أن يكلف من 75 مليار إلى 100 مليار روبل (نحو 1.36 مليار دولار) كل هذا يتوقف على كيفية إجراء التطعيم وعدد الأشخاص الذين يرغبون في التطعيم. كل هذا سيكون بالمجان وعلى حساب الدولة".
وأوضح أنه تم مؤخرًا انطلاق التطعيم المجاني ضد فيروس كورونا في روسيا، وفي الوقت الراهن فإن اللقاح مقتصر على الأشخاص من الفئات المعرضة للخطر مثل الكوادر الطبية، لكن مع زيادة إنتاج اللقاح في روسيا فإن قائمة الفئات ستتوسع.

هذا المحتوى من

Asha
أنطون سيلوانوف المالية الروسية فيروس كورونا تطعيم كورونا اللقاح الروسي

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