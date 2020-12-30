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تايوان تشدد الرقابة الحدودية إثر اكتشاف حالة وافدة لكورونا المتحور

11:46 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020
تايوان تشدد الرقابة الحدودية إثر اكتشاف حالة وافدة لكورونا المتحور

أرشيفية

تايبيه - (د ب أ):

أعلن وزير الصحة التايواني، تشين شيه-تشونج في بيان في تايبيه أن تايوان ستشدد مراقبة الحدود، بدءا من الأول من يناير المقبل، بعد تأكيد أول حالة قادمة من الخارج لسلالة جديدة مختلفة من فيروس كورونا، تم اكتشافها في المملكة المتحدة .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أنه سيتم منع الأجانب الذين ليس لديهم تصاريح إقامة من دخول تايوان اعتبارا من الأول من يناير المقبل.

وستشدد تايوان شرط الحجر الصحي لمواطنيها اعتبارا من 15 يناير

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