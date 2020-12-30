أكثر الكلمات إنتشاراً

بيج رامي لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

القوات العراقية تقتل انتحاريا بمحافظة ديالى

11:43 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020
القوات العراقية تقتل انتحاريا بمحافظة ديالى

القوات العراقية

بغداد - (د ب أ):

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الأربعاء أنها تمكنت من قتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا كان ينوي تفجير نفسهُ خلال أعياد رأس السنة الميلادية بقضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى (57 كم شمال شرقي بغداد).

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان صحفي اليوم، إن ذلك جرى بعملية استباقية استخباراتية نوعية في منطقة البزل المحاذية لطريق المرادية ضمن محافظة ديالى.

وأشارت إلى تفكيك الحزام الناسف ومصادرة بندقية كلاشنكوف ورمانات يدوية كانت بحوزته، لافتة إلى إلقاء القبض على إرهابي آخر ضمن ما يسمى المجاهدين الانغماسيين والمطلوب وفق أحكام الارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية.

ديالي العراق القوات العراقية قتل انتحاري

الخبر التالى:

تايوان تشدد الرقابة الحدودية إثر اكتشاف حالة وافدة لكورونا المتحور

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 135233

    عدد المصابين

  • 111040

    عدد المتعافين

  • 7520

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81195758

    عدد المصابين

  • 57347933

    عدد المتعافين

  • 1773236

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انفجار يهزّ مطار عدن لحظة وصول الحكومة اليمنية الجديدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا