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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال كرواتيا إلى 6 قتلى وأكثر من 20 مصابا

09:42 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال كرواتيا إلى 6 قتلى وأكثر من 20 مصابا

زلزال كرواتيا

زغرب- أ ش أ:

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب وسط كرواتيا أمس إلى 6 قتلى على الأقل "بينهم طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا"، وأكثر من 20 مصابًا.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الكرواتية الحكومية "إتش أر تي"، الأربعاء، أن رئيس الوزراء التشيكي، اندريه بلينكوفيتش، دفع بقوات الجيش للمساعدة في عمليات الإغاثة في بلدة "بيترينجا" الواقعة جنوب شرق العاصمة والتي تعد الأكثر تضررا من الزلزال.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنها تحدثت هاتفيًا مع بلينكوفيتش، وأمرت مبعوثا بالسفر على وجه السرعة إلى كرواتيا.

وقد بلغت شدة الزلزال 3ر6 درجة على مقياس ريختر، وتسبب بأضرار واسعة وانهيار أسقف وواجهات مبان وحتى انهيار بعض الأبنية بأكملها.

يشار إلى أن نفس المنطقة تعرضت لزلزال يوم الاثنين بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر إلى جانب وقوع بعض التوابع الزلزالية الصغيرة.

هذا المحتوى من

Asha
زلزال زغرب كرواتيا

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