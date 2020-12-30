سينوفارم" لقاحنا المُضاد لكورونا فعال بنسبة 79%

بكين- (د ب أ):

ذكرت مجموعة "تشاينا ناشونال بايوتيك" الصينية للأدوية التي تدعمها الدولة أن أحد لقاحاتها المضادة لفيروس كورونا، المسبب لمرض كوفيد-19 فعال بنسبة 79.3% في منع الإصابة بالمرض، مما يسمح للشركة بتقديم طلب للحصول على ترخيص لتسويق عملية التطعيم لاستخدامه بين السكان، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج".

وتظهر البيانات المؤقتة أن اللقاح، الذي حصل بالفعل على ترخيص للاستخدام الطارئ له في الصين، آمن وأن الأشخاص الذين أخذوا اللقاحات في التجارب، جميعهم كونوا مستويات عالية من الأجسام المضادة، طبقا لبيان نشر على الموقع الالكتروني لمعهد "بكين بايولوجيكال بروداكتس"، التابع لشركة "سي.إن.بي.جي"، الشركة الأم لسينوفارم.

ومعدل فعالية اللقاح يفي بالحد الأدنى للفعالية وهي 50% الذي حددته هيئة مراقبة الدواء الأمريكية للاستخدام الطارئ للقاحات المضادة لمرض كوفيد-19.

وتعتزم الصين تطعيم 50 مليون شخص ضد مرض كوفيد-19، قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي تبدأ في منتصف شباط/فبراير المقبل.

وتعتزم الحكومة المركزية توزيع مئة مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي يتم اعطاؤها على مرتين والتي صنعتها شركتا "سينوفاك" و"سينوفارم" الصينيتان قبل الخامس من فبراير المقبل، طبقا لأخصائي في قطاع الصحة، على علم بالاجتماع.

ويهدف الإجراء إلى منع انتشار المرض، خلال العطلة، التي تشهد عادة سفر ملايين الأشخاص إلى بلادهم ليكونوا مع أسرهم.

وتمكنت الصين من احتواء الفيروس من خلال تتبع السكان والاختبارات الجماعية وإغلاق الحدود. ويحدث تفش بين الحين والآخر الآن، لكن يتم احتواؤه سريعا.

والأشخاص الذين سيتم تطعيمهم أولا هم موظفو الصحة ورجال الشرطة ورجال الإطفاء ومسؤولو الجمارك وعمال الشحن والخدمات اللوجستية وموظفو دار الرعاية وعمال المرافق،بحسب الصحيفة.

ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم للشعب بعد العام القمري الجديد.