أكثر الكلمات إنتشاراً

بيج رامي لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

فايزر وبيونتك تعتزمان توريد 100 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا للاتحاد الأوروبي

08:09 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020
فايزر وبيونتك تعتزمان توريد 100 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا للاتحاد الأوروبي

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ):
أعلنت شركتا الأدوية الأمريكية فايزر والألمانية بيونتك مساء أمس الثلاثاء اعتزامهما توريد 100 مليون جرعة إضافية من لقاحهما المضاد لفيروس كورونا إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام المقبل.

جاء هذا الإعلان نتيجة قرار المفوضية الأوروبية تفعيل بند حق شراء 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح كجزء من العقد السابق لشراء كمية من لقاح فايزر/بيونتك ليصل إجمالي الكمية المتعاقد عليها إلى 300 مليون جرعة.

كانت المفوضية الأوروبية وافقت في الأسبوع الماضي على تداول لقاح فايزر/بيونتك المعروف أيضا باسم بي.إن.تي 162بي2 للوقاية من فيروس كورونا للأشخاص الذين لا يقل عمرهم عن 16 عاما.

وأعلنت فايزر وبيونتك في 11 نوفمبر الماضي توصلهما إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية لتوريد 200 مليون جرعة من اللقاح لدول الاتحاد الأوروبي مع إمكانية توريد 100 مليون جرعة إضافية بناء على رغبة المفوضية. وكانت الشركتان قد أعلنتا في وقت سابق قدرتهما على توفير ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة من اللقاح لمختلف دول العالم بنهاية 2021.

شركة فايزر الاتحاد الأوروبي لقاح كورونا فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 135233

    عدد المصابين

  • 111040

    عدد المتعافين

  • 7520

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81195758

    عدد المصابين

  • 57347933

    عدد المتعافين

  • 1773236

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:توقف الزيادة وانخفاض طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا