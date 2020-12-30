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مقتل 4 أشخاص بحادث تحطم طائرة في البرازيل

06:45 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020
مقتل 4 أشخاص بحادث تحطم طائرة في البرازيل

أرشيفية

برازيليا - (أ ش أ):
لقي 4 أشخاص مصرعهم بعد تحطم طائرة صغيرة في منطقة ريفية وسط ولاية بارانا جنوب البرازيل.
وأعلن الدفاع المدني البرازيلي، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن الطائرة سقطت في نهر بين مدينتي رونكادور وماتو ريكو لأسباب لا تزال مجهولة.
وأوضحت السلطات أن الضحايا هم الطيار وزوجته وابنتاهما.

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Asha
حادث تحطم طائرة البرازيل ولاية بارانا

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