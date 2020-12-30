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كوريا الجنوبية تسجل 20 وفاة و1050 إصابة جديدة بكورونا

05:59 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020
كوريا الجنوبية تسجل 20 وفاة و1050 إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 1050 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة إضافية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن السلطات الصحية أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت بذلك إلى 59 ألفا و773.

كما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 879 وفاة.

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