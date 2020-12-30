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فرنسا تخطط لتشديد حظر التجوال في المناطق الأكثر تضررًا من كورونا

12:20 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020
فرنسا تخطط لتشديد حظر التجوال في المناطق الأكثر تضررًا من كورونا

وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران

باريس - (د ب أ)

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، إن فرنسا تعتزم تشديد حظر التجوال المسائي في المناطق التي ترتفع فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ويسري في جميع أنحاء البلاد حظر تجوال من الساعة 8 مساء حتى الساعة 6 صباحًا. ولا يتم السماح للأشخاص بمغادرة مكان إقامتهم إلا لسبب وجيه، مثل الانتقال إلى العمل أو المواعيد الطبية، ويحظر التنزه والتسوق وممارسة الرياضة.

وقال فيران إنه في بداية يناير، سيتقدم حظر التجول إلى الساعة 6 مساء في المناطق الأكثر تضررًا.

وأضاف: "لقد كنا في الذروة لمدة ثلاثة أسابيع، حيث تم تسجيل حوالي 15 ألف إصابة جديدة كل يوم". وأشار إلى وجود اختلافات إقليمية كبيرة في البلاد، فشرق البلاد، على سبيل المثال، أكثر تأثرا من غربها.

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