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وزيرة الدفاع اللبنانية تطالب بتدخل الأمم المتحدة لوقف الانتهاكات الجوية الإسرائيلية

11:28 م الخميس 03 ديسمبر 2020
وزيرة الدفاع اللبنانية تطالب بتدخل الأمم المتحدة لوقف الانتهاكات الجوية الإسرائيلية

زينة عكر

بيروت - (أ ش أ):

دعت نائبة رئيس الحكومة اللبنانية وزيرة الدفاع زينة عكر، الأمم المتحدة إلى التدخل السريع لوضع حد لانتهاكات طائرات الاستطلاع والمقاتلات الحربية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية.

وأكدت وزيرة الدفاع اللبنانية – في بيان لها مساء اليوم – أن الانتهاكات الجوية الإسرائيلية تشكل خرقا للسيادة اللبنانية ومخالفة واضحة لقرار مجلس الأمن 1701 (الصادر عقب العدوان الإسرائيلي عام 2006) والذي يثبت قواعد الاستقرار والأمن في منطقة الجنوب اللبناني، مشددة على أن أي خرق للقرار الأممي قد يزيد الأوضاع تعقيدا.

وتقوم الطائرات الإسرائيلية سواء طائرات الاستطلاع من دون طيار أو المقاتلات الحربية، باختراق الأجواء اللبنانية بشكل شبه يومي على مدى سنوات طويلة لا سيما في نطاق منطقة الجنوب اللبناني، غير أنها كثفت في الأيام القليلة الماضية من وتيرة اختراق أجواء لبنان بصورة كبيرة في الجنوب والعاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان وحتى مناطق محافظة الشمال، لساعات طويلة وعلى علو منخفض للغاية في بعض الأحيان على نحو سمح بسماع أصوات الطائرات والتقاط المواطنين اللبنانيين لصور لها بواسطة هواتفهم المحمولة.

وسبق وأن قدم لبنان شكاوى أمام مجلس الأمن والمنظمة الدولية للطيران المدني، على خلفية قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بمناورات داخل الأجواء اللبنانية واستخدامها في شن هجمات وعمليات قصف صاروخي ضد أهداف داخل سوريا.

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