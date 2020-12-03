وزير الطاقة السوداني يؤكد الحرص على استمرار التعاون مع الصين

الخرطوم - أ ش أ

أكد وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف المهندس خيري عبدالرحمن، حرص وزارته على استمرار التعاون مع الصين في مجالات النفط والتعدين والكهرباء، موضحا أن كل الفرص متاحة لزيادة حجم الاستثمارات الصينية في السودان، بما في ذلك الدخول في اتفاقيات جديدة في استكشاف وانتاج البترول في عدد من المربعات والحقول الجديدة.

وعقد وزير الطاقة السوداني، اجتماعا عن بُعد، مع السفير الصيني بالخرطوم ماشن مين، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بحثا خلاله آفاق التعاون وتطوير وتوثيق العلاقات بين السودان والصين، لاسيما التعاون الاقتصادي وتوسيع فرص استثمارات الصين في السودان.

واستعرض وزير الطاقة فرص الاستثمار في مجال الطاقات الكهربائية البديلة وخاصة المشروعات التي أعدتها الوزارة في مجال الطاقة الشمسية، كما تطرق النقاش إلى الاتفاقيات الجديدة التي جرى توقيعها في عدد من مربعات التعدين لاستكشاف المعادن، ومن ثم الانتاج، مع شركة "وان باو" الصينية العالمية.

وعرض خيري مشروع توسعة مصفاة الخرطوم، والذي تشارك دولة الصين ملكيته مع الحكومة السودانية، مقدما شرحا وافيا لتصور بقيام شركة جديدة تقوم بخدمات صيانة المصافي ومحطات الكهرباء.

من جانبه، أكد سفير الصين بالخرطوم، حرص بلاده على تطوير العلاقات وزيادة حجم الاستثمارات خاصة في مجالي الطاقة والتعدين، لافتا إلى توجه بلاده لدعم الاستثمارات الصينية الخاصة للدخول في العديد من مشروعات النفط والكهرباء والتعدين.

وطلب السفير الصيني من وزير الطاقة السوداني، قائمة بالمشروعات المقترحة، متعهدا بدعوة الشركات الصينية ذات الصلة لتقديم عروضها التنافسية.

وفي نهاية الاجتماع، توافق الطرفان على التواصل للدفع بهذه الخطوات والوصول إلى تعاقدات جديدة في كافة مجالات الطاقة والتعدين.