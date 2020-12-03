أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة عمرو دياب انتخابات النواب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

فرنسا تعتزم تنظيم مؤتمر اقتصادي لدعم السودان

08:23 م الخميس 03 ديسمبر 2020
فرنسا تعتزم تنظيم مؤتمر اقتصادي لدعم السودان

وزير الخارجية الفرنسي

الخرطوم - أ ش أ

أعلنت فرنسا عزمها تنظيم مؤتمر اقتصادي عالمي في النصف الثاني من العام المقبل في باريس، لدعم السودان، على أن تتم دعوة كافة الأطراف للمشاركة فيه، بما في ذلك القطاع الخاص.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن اريك شفالييه مدير مركز الأزمات والدعم بوزارة الخارجية الفرنسية، الذي يرافق مفوض إدارة الأزمات والشئون الإنسانية بالاتحاد الأوروبي جانيز لينارسيتش، في زيارته إلى السودان، قوله إن زيارته للسودان هدفها تثبيت ثلاث رسائل أساسية وهي: أن أوربا كلها متحدة في دعمها للسودان لتخطي المرحلة الانتقالية تحت قيادة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وأن فرنسا ملتزمة بدعمها ووقوفها مع السودان والوفاء بالتزاماتها التي سبق أن أعلنتها، وأخيرا تقييم الوضع في السودان على الأرض بالنظر إلى تدفقات اللاجئين الاثيوبيين للسودان مؤخرا.

وأضاف أن أوربا تُقدر للسودان استقبال اللاجئين الفارين من الصراع في إثيوبيا، لافتا إلى أنه بعد التقييم الذي أجراه، ستوفر فرنسا مليون يورو، مباشرة لدعم السودان في برامج معالجة تدفق اللاجئين.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الفرنسية مؤتمر اقتصادي لدعم السودان فرنسا

الخبر التالى:

وزير الطاقة السوداني يؤكد الحرص على استمرار التعاون مع الصين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 116724

    عدد المصابين

  • 102949

    عدد المتعافين

  • 6694

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 64725137

    عدد المصابين

  • 44808528

    عدد المتعافين

  • 1496711

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إخلاء سبيل جاسر عبد الرازق وأعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا