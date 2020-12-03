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الرئيس الإيراني: سننتقم في الوقت المناسب لاغتيال فخري زاده

07:36 م الخميس 03 ديسمبر 2020
الرئيس الإيراني: سننتقم في الوقت المناسب لاغتيال فخري زاده

حسن روحاني

وكالات:

هدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالانتقام لمقتل العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، قائلًا "سننتقم في الوقت المناسب لاغتيال زاده"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان المسؤولون في إيران اتهموا في أكثر من مناسبة إسرائيل باغتيال العالم في مجال الطاقة النووية، مؤكدين أنهم سيردون على اغتيال زاده في الوقت المناسب.

وأكدت وزارة الأمن القومي الإيراني، أمس الأربعاء، أنها تعرفت على أشخاص على صلة بمنفذي عملية اغتيال العالم الإيراني.

كما أعلن البرلمان الإيراني، الموافقة على قانون "الإجراءات الاستراتيجية"، الذي بموجبه ستقلل إيران من التزاماتها النووية المنصوص عليها بالاتفاق النووي، للرد على اغتيال زاده.

حسن روحاني إيران فخري زاده اغتيال زاده

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