كم تُكلّف الجرعة الواحدة من لقاحات كورونا التي اقتربت من خط النهاية؟

كتبت- رنا أسامة:

يترقّب العالم لقاحًا فعالًا وآمنًا ضد كوفيد 19 الذي يُقطّع أوصال العالم منذ عام. وبخلاف فعالية اللقاحات المُحتملة ضد فيروس كورونا، فثمّة عاملات رئيسيان آخران ينطوي عليهما التوزيع العالمي للقاحات: سهولة التوزيع والكُلفة.

من حيث السعر، تصدّر لقاح شركة "مودرنا الأمريكية اللقاحات التي تقترب من خط النهاية؛ إذ بلغت سعر الجرعة الواحدة منه 37 دولارًا، وفق موقع "ستاتيستا" الألماني المعني بإحصاء بيانات السوق والمستهلكين.

وحلّ عقار "سينوفاك" الصيني في المرتبة الثانية بتكلفة 30 دولارًا للجرعة. بينما جاء عقار "فايزر- بيونتيك"- الذي أجازته بريطانيا- في المرتبة الثالثة بـ20 دولارًا.

أما عقار "سبوتنيك- في" الروسي وجونسون آند جونسون الأميركي فحلا في المرتبة الرابعة بـ10 دولارات، فيما تذيّل لقاح "أكسفورد- أسترازينيكا" الذي أظهر كفاءة بنسبة 70 بالمائة القائمة بتكلفة 4 دولارات. ويمكن نقله في ظروف تبريد قياسية القياسية وإدارته ضمن إعدادات الرعاية الصحية الحالية.

وتعتقد منظمة الصحة العالمية أن الآمال في لقاحات كوفيد-19 كبيرة للغاية، و"يُحتمل أن تغير قواعد اللعبة".

وتوقّع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، أن تكون إمدادات اللقاحات محدودة للغاية في المراحل المبكرة، لتقتصر في البداية على "من يستحق التطعيم أولًا".

وفي وقت سابق، أعلنت الصحة العالمية أن هناك "إجماعًا متناميًا" على أن يكون أول من يتلقون التطعيم هم كبار السن، والأطقم الطبية، وذوي الأمراض المزمنة.





