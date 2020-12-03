رئيسة إثيوبيا تستقبل وزيرة الهجرة الإسرائيلية

وكالات:

استقبلت رئيسة إثيوبيا، سهلي ورق زودي، وزيرة الهجرة الإسرائيلية، بنينا تامانو شطا، صباح الخميس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأعربت تامانو شطا عن سعادتها بزيارة أديس أبابا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا).

وقالت الوزيرة الإسرائيلية إنها تعمل جاهدة لتقوية العلاقات طويلة الأمد بين إثيوبيا وإسرائيل.

و إلى جانب مناقشة القضايا الثنائية، ستجري الوزيرة الإسرائيلية محادثات حول هجرة اليهود المغتربين إلى إسرائيل خلال إقامتها في إثيوبيا.

كانت تامانو شطا وصلت الأحد الماضي في زيارة عمل إلى أديس أبابا.

وهي أول شخصية من مواليد إثيوبيا تشغل هذا المنصب.