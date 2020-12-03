إصابات في انفجار ضخم في بريستول البريطانية

لندن- (بي بي سي):

وقع انفجار ضخم بالقرب من مدينة بريستول جنوب غربي بريطانيا في مصفاة لتكرير مياة الصرف الصحي.

ولا يعرف بعد سبب الانفجار. واعلنت وحدات الطوارئ المحلية أن هناك "عددا من الاصابات"، وأن الشرطة، وقوات مكافحة الحريق، والاسعاف هرعت إلى مكان الحادث.