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ألمانيا تخصص مبلغ 324 مليون يورو لدعم العراق

03:41 م الخميس 03 ديسمبر 2020
ألمانيا تخصص مبلغ 324 مليون يورو لدعم العراق

خالد بتال النجم وزير التخطيط العراقي

بغداد - (د ب أ):

انطلقت في بغداد وبرلين اليوم الخميس الاجتماعات الاستشارية بين العراق وألمانيا ، حيث رأس الجانب العراقي فيها خالد بتال النجم وزير التخطيط فيما رأسها عن الجانب الألماني وزير الدولة لشؤون الاقتصاد مارتن جاغر.

وثمن وزير التخطيط العراقي ، في كلمة، "مواقف الحكومة الألمانية الداعمة للعراق في مختلف المجالات والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في العراق".

وقال إن "الحكومة العراقية جادة في إجراء الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة مواطن الخلل" ، مضيفا أن الحكومة العراقية تعمل على " تحسين البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر جذبا للمستثمرين، والعمل على توليد المزيد من فرص العمل وهي ملتزمة بتعهداتها، التي أعلنت عنها، وفي مقدمتها إجراء الانتخابات المبكرة، وإنهاء ملف النازحين، وإجراءات الإصلاحات الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص".

من جانبه، أكد الوزير الألماني على أهمية الشراكة مع العراق، في مختلف المجالات، بما يعزز ويوطد العلاقات الثنائية مع استعداد الشركات والحكومة الألمانية لدعم جهود الحكومة العراقية، والاستثمار في العراق، والعمل على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية في مجالات عدة".

وكشف الوزير الألماني عن تخصيص مبلغ 324 مليون يورو، لدعم العراق، منها 270 مليون يورو، مخصصة لإعادة الإعمار وعودة النازحين، و 60 مليون يورو، لدعم الإصلاحات في القطاعات الخدمية والبنى التحتية، في عموم العراق.

وتناولت المباحثات العراقية - الألمانية المشتركة، عددا من الملفات والقضايا الهامة، من بينها، دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الإصلاحات، ومشروع دعم القطاع الخاص، والإدارة المالية العامة، وعمليات إعادة الإعمار، في المناطق المحررة، بالإضافة إلى بحث ملف اللامركزية الادارية.

العراق ألمانيا خالد بتال

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