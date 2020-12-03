بكين تنتقد تشريعا أمريكيا يجيز إلغاء تسجيل شركاتها بالبورصات الأمريكية

بكين- أ ش أ:

انتقدت الصين بشدة، الخميس، مشروع قانون أمريكيا يجيز إلغاء تسجيل الشركات الأجنبية في البورصات الأمريكية، معتبرة إياه "قمعا سياسيا".

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على موافقة مجلس النواب الأمريكي أمس على مشروع قانون يسمح بإلغاء تسجيل الشركات الأجنبية من البورصات الأمريكية إذا لم تلتزم تماما بقواعد مراجعة الحسابات في البلاد، وهو المشروع الذي سبق وأقره مجلس الشيوخ في مايو الماضي.

وقالت يينغ إن "التشريع (الذي يتطلب من الشركات العامة الكشف عما إذا كانت مملوكة أو خاضعة لسيطرة حكومة أجنبية) سيضر بثقة المستثمرين العالميين في السوق الأمريكي، وإن الصين ستتخذ الإجراءات المضادة الضرورية لحماية مصالح شركاتها".

وأضافت يينغ أن الصين تأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من توفير بيئة عادلة وغير تمييزية للشركات الأجنبية للاستثمار والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية بدلا من فرض المزيد من الحواجز.

وحول تقارير أن أستراليا والولايات المتحدة تعتزمان تطوير صواريخ كروز تتجاوز سرعتها سرعة الصوت في محاولة للتصدي لأسلحة مماثلة تطورها الصين وروسيا، قالت يينغ إن الصين تأمل أن تبذل أستراليا مزيدا من الجهد لإرساء دعائم الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي، معربة عن قلق الصين إزاء ذلك.

وأشارت يينغ إلى أن الصين تلتزم بسياسة دفاع وطني ذات طبيعة دفاعية، وأن التنمية العسكرية في الصين لا تستهدف أي دولة بعينها، كما أنها لا تستهدف أستراليا وليس لها مصلحة في أي سباق تسلح مع أي دولة أخرى، معتبرة أن تطوير الولايات المتحدة لصواريخ تفوق سرعة الصوت هو نتيجة تصاعد التوترات والاتجاه المتصاعد نحو جولة جديدة من سباق التسلح.

واعتبرت يينغ أن أستراليا "تستخدم ما يسمى بنظريات التهديد كذريعة لتوسيع أنشطة التسلح، ما يمثل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين".