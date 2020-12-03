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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة حصة بنت فيصل

01:03 م الخميس 03 ديسمبر 2020
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة حصة بنت فيصل

الديوان الملكي السعودي

وكالات:
أعلن الديوان الملكي السعودي، الخميس، وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضح، وفق البيان، أنه سيُصلّى على الأميرة الفقيدة اليوم الخميس في مدينة الرياض.

الأميرة حصة حصة بنت فيصل الديوان الملكي السعودي

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