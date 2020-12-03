أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة عمرو دياب انتخابات النواب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

وزير الصحة اللبناني: حالات كورونا ترتفع وأسرة المستشفيات لن تكفي

12:57 م الخميس 03 ديسمبر 2020
وزير الصحة اللبناني: حالات كورونا ترتفع وأسرة المستشفيات لن تكفي

وزير الصحة اللبناني حمد حسن

وكالات:

حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، من عدم توفر أسرة في المستشفيات لمواجهة حالات الإصابة المتزايدة بكورونا.

وأكد الوزير أن اللبنانيين لم يلتزموا بالكامل بإغلاق لمدة أسبوعين انتهى هذا الأسبوع"، مشيرا إلى أن الحالات آخذة في الازدياد.

وكشف أنه على الرغم من إضافة المزيد من الأسرة في المستشفيات، فإنها لن تكون كافية.

وكادت وحدات العناية المركزة تمتلئ عندما أمر لبنان بالإغلاق وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من احتمال تمديد الإغلاق إذا لم يمتثل الناس لقيود مكافحة كورونا.

وقالت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، إنه تم تسجيل 1842 حالة إصابة بكورونا و22 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبلغ إجمالي وفيات كورونا 1055، حيث تشهد منظومة الرعاية الصحية تدهورا.

وبالإضافة إلى جائحة كوفيد-19، يمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية كبيرة ولا يزال يعاني من تداعيات انفجار الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت.

حمد حسن لبنان فيروس كورونا

الخبر التالى:

بدء عملية مثيرة للجدل لنقل لاجئين روهينجا إلى جزيرة باسان شار في بنجلادش

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 116724

    عدد المصابين

  • 102949

    عدد المتعافين

  • 6694

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 64725137

    عدد المصابين

  • 44808528

    عدد المتعافين

  • 1496711

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حدود الدخل ومهلة التقديم.. قراران حكوميان بشأن شقق متوسطى الدخل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا