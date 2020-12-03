الكرملين: بوتين يعزي ماكرون بوفاة جيسكار ديستان

وكالات:

أفاد الكرملين اليوم، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعث بتعازيه إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وجاء في نص الرسالة: "أرجو أن تتقبلوا تعازينا الحارة بوفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية فاليري جيسكار ديستان".

وأشار بوتين، إلى أن "العديد من الأحداث المهمة في تاريخ فرنسا الحديث، ترتبط باسم هذا الرجل البارز، والذي كان يعتبر بحق بطريرك السياسة الأوروبية".

كما شدد بوتين على أن ديستان، كان ينتمي إلى جيل المحاربين القدامى، وشارك في الحرب الأكثر دموية في تاريخ البشرية، لذلك كان يدرك جيدا قيمة الحياة البشرية، ودعا دائما إلى توطيد السلام والأمن الدولي.

ونوه بوتين، بأن جيسكار ديستان، فعل الكثير خلال رئاسته وبعدها، لتطوير العلاقات البناءة بين روسيا وفرنسا، ولتوسيع الحوار والتعاون بين الجانبين. وقال: "ستبقى ذكراه في قلوب المواطنين الروس".