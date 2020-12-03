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رئيس جنوب أفريقيا يوجّه خطابًا بشأن الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا

10:58 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
رئيس جنوب أفريقيا يوجّه خطابًا بشأن الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا

سيريل رامافوسا

جوهانسبرج- (د ب أ):

من المقرر أن يوجه رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، خطابا للأمة مساء الخميس، بشأن الإجراءات الجديدة الخاصة بمواجهة مرض "كوفيد-19" الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا، بحسب ما نقلته محطة "إي إن سي إيه" التلفزيونية عن مصادر لم تسمها.

وأفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية بأن خطاب رامافوسا يأتي مع ارتفاع أعداد الإصابات في إقليمي الكاب الشرقي والغربي، حيث جرى أمس الاربعاء تسجيل 4173 حالة إصابة جديدة، وهي الحصيلة الأعلى منذ أغسطس الماضي، بحسب بيانات موقع "نيوز 24" الاخباري المحلي.

وبذلك، ترتفع حصيلة إصابات كوفيد-19 الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إلى 796 ألفا و472 حالة. وقد وصل عدد الوفيات المرتبطة بالمرض في جنوب أفريقيا إلى 21 ألفا و709 حالات، بحسب أحدث إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز".

سيريل رامافوسا فيروس كورونا جنوب أفريقيا

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