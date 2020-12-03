أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة عمرو دياب انتخابات النواب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

تايلاند تسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:48 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
تايلاند تسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

بانكوك - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة التايلاندية تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إن من بين الحالات سبع حالات لأشخاص قادمين من الخارج.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في تايلاند 4039 حالة.

قد تعافى من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الاصابة بفيروس كورونا، 3832 شخصا في البلاد، بينما لا يزال هناك 147 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وفي الوقت نفسه، مازالت حصيلة الوفيات مستقرة عند 60 حالة، حيث لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة في البلاد.

تايلاند فيروس كورو حالات وفيات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 116724

    عدد المصابين

  • 102949

    عدد المتعافين

  • 6694

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 64725137

    عدد المصابين

  • 44808528

    عدد المتعافين

  • 1496711

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا