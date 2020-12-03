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محلل سياسي ليبي: 150 مليون دولار من المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا "تائهة"

07:58 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
محلل سياسي ليبي: 150 مليون دولار من المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا "تائهة"

عادل الخطاب المحلل السياسي الليبى

قال عادل الخطاب المحلل السياسي الليبى، إن عدد من البيانات الصادرة عن الناقلات النفطية المنشورة كشفت أن عائدات مبيعات النفط في شهر أكتوبر التي تحصلت عليها المؤسسة الوطنية للنفط أكبر مما أعلن عنه رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله بمقدار يصل إلى 150 مليون دولار.

وأضاف الخطاب، أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أعلن عن أرباح بلغت 230.2 مليون دولار فقط من عائدات النفط في شهر أكتوبر ومع ذلك ووفقًا لإحصاء الناقلات النفطية التي كانت تشحن النفط من الميناء الليبي في ذلك الشهر، كان من المفترض أن تصل الأرباح إلى 381 مليون دولار على الأقل، ما يعني أن هناك 150 مليون دولار "تائهة".

وأضاف المحلل السياسى، أن صنع الله يعتزم زيادة الرسوم الخاصة به، لأنه أعلن في 22 من نوفمبر أن المؤسسة ستجمد جميع عائدات التصدير في حسابها لدى مصرف ليبيا المركزي حتى الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.

ونشر صنع الله رسالة بالفيديو في 29 من نوفمبر للشعب الليبي يوضح أنه اتخذ القرار بسبب تفشي الفساد الذي يرعاه رئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، واتهم الأخير بأن أموال بيع النفط لا توزع على المواطنين، بل تتراكم في جيوب الأفراد الذين لديهم الآن المليارات ، بينما تستمر الأوضاع المعيشية في البلاد في التدهور.

المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا عائدات مبيعات النفط عادل الخطاب الناقلات النفطية

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