أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة عمرو دياب انتخابات النواب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

تركيا: اعتقال عدد من المشتبه في انتمائهم لـ"داعش" في اسطنبول

03:11 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
تركيا: اعتقال عدد من المشتبه في انتمائهم لـ"داعش" في اسطنبول

أرشيفية

اسطنبول - (د ب أ):
اعتقلت الشرطة التركية عددًا من المشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش"، وذلك في عملية أمنية استهدفت التنظيم، فجر اليوم الخميس، بمدينة اسطنبول.

وأفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء بأن فرق شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن المدينة، نفذت عملية لإلقاء القبض على مشتبه بهم بالانضمام للتنظيم.

ولفتت الوكالة إلى أن الفرق شنت حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين في عموم اسطنبول.

وأشارت إلى أن العملية التي جرت بإسناد من القوات الخاصة، أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم، فضلا عن وثائق تنظيمية، ومواد رقمية.

وعقب ذلك تم اقتياد الموقوفين لمديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وفقا للأناضول.

عمليات اعتقال تنظيم داعش اسطنبول تركيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 116724

    عدد المصابين

  • 102949

    عدد المتعافين

  • 6694

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 64725137

    عدد المصابين

  • 44808528

    عدد المتعافين

  • 1496711

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا