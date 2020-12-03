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وزير الداخلية الفرنسي: سنراقب أكثر من 70 مسجدًا في البلاد

01:15 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
وزير الداخلية الفرنسي: سنراقب أكثر من 70 مسجدًا في البلاد

جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسية

باريس - (د ب أ)

أعلن جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسية، اعتزامه مراقبة 76 مسجدًا في البلاد.

وكتب الوزير على تويتر مساء أمس الأربعاء، أن هذه الإجراءات تتضمن إمكانية غلق مساجد، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يأتي لمناهضة "الانفصالية".

وتخطط الحكومة الفرنسية أيضًا منذ فترة طويلة لسن قانون ضد ما يُعْرَف بالانفصالية والذي سيكون موجها فعليًا ضد "الإسلاموية الراديكالية".

وحسب الخطط الحالية، فإن من المفترض مناقشة مشروع القانون في مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن مكافحة "الإسلاموية الراديكالية" في الأماكن التي وقع بعض الشباب في براثنها، في مساجد متطرفة وخارج المدرسة وعلى الإنترنت.

كانت فرنسا تعرضت لهجمات بدوافع إسلاموية في الشهور الأخيرة أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص، ومنها قطع رأس معلم في باريس بعد أن عرض صورًا مسيئة للنبي محمد في قاعة الدرس.

وزارة الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان غلق المساجد

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