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ألمانيا: تمديد الإغلاق الجزئي حتى 10 يناير المقبل

12:37 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
ألمانيا: تمديد الإغلاق الجزئي حتى 10 يناير المقبل

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء أمس الأربعاء، تمديد الإغلاق الجزئي الساري في البلاد حتى العاشر من يناير المقبل.

جاء ذلك بعد مشاورات أجرتها ميركل ورؤساء حكومات الولايات اليوم، وقالت ميركل إن الوضع مبدئيًا سيبقى كما هو الآن.

من جانبه، قال ماركوس زودر، رئيس حكومة بافاريا إن وضع كورونا لم يهدأ "بأي حال من الأحوال"، ورأى أن من الصواب تمديد الإغلاق الجزئي حتى العاشر من الشهر المقبل.

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات الصادرة الأربعاء، فإن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 487 حالة وفاة بكورونا في غضون 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية لوفيات (كوفيد-19) منذ بدء الجائحة.

كما تتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، ورغم التراجع الطفيف الذي تم تسجيله مؤخرًا فإن الإغلاق الجزئي لم يحقق التأثير المرجو منه حتى الآن.

كانت الحكومة الاتحادية والولايات قررت في الاسبوع الماضي تمديد الإغلاق الجزئي الساري في البلاد منذ الثاني من نوفمبر الماضي، حتى وقت قصير قبل عيد الميلاد.

ونصت ورقة قرار التمديد على أن الحكومة الاتحادية والولايات تفترض أن من الضروري فرض قيود شاملة حتى مطلع الشهر المقبل بسبب ارتفاع حالات العدوى ولاسيما في قطاع الضيافة والفنادق.

وكانت ميركل أعربت أيضا عن اعتقادها بأن بلادها لا تزال "بعيدة جدًا" عن القيم المستهدفة في جائحة كورونا.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل حتى الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاربعاء بتوقيت مدينة فرانكفورت، إلى 1.09 مليون حالة، استنادًا إلى بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقًا لهذه البيانات، وصل عدد وفيات كورونا في ألمانيا إلى 17 ألفًا و177 حالة، وعدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس إلى 769 ألفًا و380 شخصًا.

أنجيلا ميركل ألمانيا فيروس كورونا

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