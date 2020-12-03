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وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار عن عمر ناهز 94 عامًا

12:34 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار عن عمر ناهز 94 عامًا

فاليري جيسكار ديستان

وكالات

أفادت "فرانس برس" في نبأ عاجل لها في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان عن عمر ناهز 94 عامًا، ولم تقدم مزيدًا من التفاصيل.

وتولى جيسكار الرئاسة الفرنسية في الفترة من 27 مايو 1974 حتى 21 مايو 1981، كما كان عضو بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) لعدة مرات قبل توليه الرئاسة وبعدها أيضًا.

وكان جيسكار قد مكث بالمستشفى لفترة وجيزة في سبتمبر الماضي بعد أن شكا من مشكلات في الجهاز التنفسي.

فاليري جيسكار وفاة الرئيس الفرنسي

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