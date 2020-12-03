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البرازيل تتسلم الدفعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" فبراير المقبل

12:27 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
البرازيل تتسلم الدفعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" فبراير المقبل

وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

قال وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو، مساء أمس الأربعاء، إن الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة أسترازينيكا ستصل إلى البرازيل بين شهري يناير وفبراير.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن بازويلو قوله: "في يناير وفبراير، ، ستكون 15 مليون جرعة قد بدأت في الوصول ".

وقال الوزير: "في النصف الأول من العام، سنصل إلى 100 مليون جرعة".

وفي النصف الثاني، سيتم إنتاج 160 مليون جرعة إضافية محليا بعد نقل التكنولوجيا إلى معهد فيوكروز للطب الحيوي في البرازيل.

وتتوقع الحكومة تطعيم 5ر109 مليون شخص- حوالي نصف السكان- ضد فيروس كورونا في عام 2021. ومن المقرر أن يتلقى العاملون في المجال الصحي، والذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، والسكان الأصليين اللقاح أولا.

وأضاف بازويلو إن الحكومة لا تريد أن تجعل التطعيم إلزاميا، على الرغم من أن المحكمة العليا لها الكلمة الأخيرة في هذا الشأن.

وسجلت البرازيل عملاق أمريكا الجنوبية أكثر من 3ر6 مليون إصابة بفيروس كورونا، وهو ثالث أكبر عدد بين دول العالم. وبلغ عدد الوفيات أكثر من 170 ألف وفاة وهو ثاني أعلى عدد بين دول العالم.

ولم يتضح بعد تاريخ بدء التطعيم.

وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو لقاح أسترازينيكا فيروس كورونا

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