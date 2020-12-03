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ميركل تتوقع صدور أول تصاريح للقاح كورونا في نهاية ديسمبر

12:25 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
ميركل تتوقع صدور أول تصاريح للقاح كورونا في نهاية ديسمبر

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها تتوقع صدور أول تصاريح لمصل كورونا في الاتحاد الأوروبي في نهاية ديسمبر الجاري.

جاء ذلك بعد مشاورات أجرتها ميركل مجددًا مع رؤساء حكومات الولايات، مساء أمس الأربعاء، لبحث تطورات وضع وباء كورونا.

وأضافت ميركل أنه لهذا السبب فإن من المهم أخذ الاستعدادات لهذا على نطاق واسع، مشيرة إلى أن الولايات تبذل جهودا كبيرة من أجل بناء مراكز التطعيم المحلية المنصوص عليها.

وتابعت ميركل أن لجنة التطعيم الدائمة ستقوم بتدقيق توجيهاتها فيما يتعلق بتحديد سلسلة التطعيمات، وقالت ميركل إن وزارة الصحة ستصدر مرسوما بناء على هذا الأساس.

أنجيلا ميركل لقاح كورونا الاتحاد الأوروبي

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