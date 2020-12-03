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ترامب يواصل مزاعم تزوير الانتخابات في خطاب وصفه بأنه "الأهم"

12:20 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
ترامب يواصل مزاعم تزوير الانتخابات في خطاب وصفه بأنه "الأهم"

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن الانتخابات الأمريكية شهدت وقائع تزوير كبيرة قلبت نتيجة الانتخابات، وكرر ترامب مزاعمه بتزوير الانتخابات التي رددها منذ خسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتابع ترامب في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء: "ربما هذا أهم خطاب ألقيته.. هناك جهود تُبذل لفضح التزوير الذي تم في الانتخابات الأمريكية.

وشدد ترامب على أنه سيدافع عن نزاهة الانتخابات التي كرر كلمة أنها مزورة، مضيفًا أنه سيسعى بكل قوة لضمان احتساب كل صوت قانوني وعدم احتساب الأصوات غير القانونية.

وشن ترامب هجومًا على نظام التصويت عبر البريد الذي لجأ إليه ملايين الأمريكيين بسبب جائحة كورونا.

وأكد أن تصريحاته عن تزوير الانتخابات تُعد دفاعًا عن الدستور والمبدأ القائل بضرورة احتساب "الأصوات القانونية" فقط.

وشدد ترامب على أن التحذيرات من احتمالية تزوير الانتخابات صدرت قبل الاقتراع، مشيرًا إلى أن الأمر سيستغرق أسابيع وربما حتى شهور لتحديد الفائز بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٠.

وأضاف أنه كرئيس، ليس لديه واجب أعلى من الدفاع عن قوانين ودستور الولايات المتحدة، ولهذا السبب فهو مصمم على حماية النظام الانتخابي الذي يتعرض الآن للاعتداء والاستيلاء.​

دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية جو بايدن

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