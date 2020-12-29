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مقاتلات يونانية تعترض أخرى تركية حلقت بشكل غير قانوني فوق بحر إيجة

11:38 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
مقاتلات يونانية تعترض أخرى تركية حلقت بشكل غير قانوني فوق بحر إيجة

ارشيفيه

وكالات

اعترضت مقاتلات يونانية، مساء الثلاثاء، 7 مقاتلات تركية فوق بحر إيجة، حلقت بشكل غير قانوني، حسبما نقلت "العربية" السعودية، عن وسائل إعلام يونانية.

وأعلنت تركيا، الأسبوع الماضي، استئناف مهام سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" في شرق البحر المتوسط، وذلك بإصدارها إخطار "نافتكس" جديد بالمنطقة حتى 15 يونيو، وستواصل مهامها في شرق المتوسط برفقة سفينتي "أتامان" و"جنكيزخان".

وتصر تركيا على أجندتها الخاصة بشأن التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، ما يثير التوترات بينها وبين اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد الأوروبي.

مقاتلات يونانية تركيا السعودية الاتحاد الأوروبي

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