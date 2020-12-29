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بايدن: سنخسر عشرات الآلاف من الأرواح جراء كورونا خلال الأشهر القادمة

10:57 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
بايدن: سنخسر عشرات الآلاف من الأرواح جراء كورونا خلال الأشهر القادمة

جو بايدن

وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء الثلاثاء، إن الأمور ستصبح أكثر سوءًا بشأن وباء كورونا قبل أن تتحسن، مضيفًا: "سنخسر عشرات الآلاف من الأرواح جراء كورونا خلال الأشهر القادمة".

وتابع بايدن في كلمة له مساء الثلاثاء، بشأن أزمة وباء كورونا، أن علينا أن نتوقع أن العدوى ستزيد خلال العطلات وبالتالي زيادة الوفيات.

وأشار إلى احتمالية ألا نرى تحسنًا في الوضع الوبائي بالولايات المتحدة، قبل مارس المقبل، مشددًا على أن إدارته لن تدخل جهدًا في محاربة الوباء والتأكد من أن الأمريكيين يحصلون على اللقاح.

وأعلن أنه سيوقع على مشروع قرار الإنتاج لتوفير المواد اللازمة للقاح، مؤكدًا على ضرورة تعزيز وتيرة التطعيم وهذا يتطلب وقتًا أكثر من وعود إدارة ترامب.

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