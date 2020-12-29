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روسيا تفتح تحقيقًا بحق المعارض ألكسي نافالني

10:54 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
روسيا تفتح تحقيقًا بحق المعارض ألكسي نافالني

المعارض أليكسي نافالني

وكالات

أعلنت السلطات الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، عن فتح تحقيق في تهمة "احتيال واسع النطاق" بحق المعارض الروسي ألكسي نافالني، الذي يقيم في ألمانيا بعد تعرضه لعملية تسميم، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقالت لجنة التحقيق الفدرالية الروسية في بيان، إن شبهات تحوم حول إنفاق نافالني مبلغ 356 مليون روبل (3.9 مليون يورو حسب سعر الصرف الحالي) لأغراض شخصية، كان مصدرها تبرعات جمعتها عدة منظمات، خصوصاً جمعيات تكافح الفساد أو معنية بحماية حقوق الإنسان.

وأفادت الهيئة الفيدرالية لتنفيذ العقوبات بأن نافالني، الذي صدر في حقه سابقا حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في قضية جنائية، يهرب من الرقابة من قبل دائرة مراقبة تنفيذ العقوبات.

وقال محققون روسيون الثلاثاء، لوكالة أنباء "رويترز" إنهم فتحوا قضية جنائية جديدة ضد نافالني واتهموه بالاحتيال في إنفاق تبرعات عامة لمنظمات يسيطر عليها على احتياجاته الشخصية.

ألكسي نافالني روسيا

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