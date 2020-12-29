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إسبانيا توضح خططها لتسجيل حالات رفض تلقي لقاح كورونا

10:34 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
إسبانيا توضح خططها لتسجيل حالات رفض تلقي لقاح كورونا

فيروس كورونا في إسبانيا

مدريد - (د ب أ)

أوضحت السلطات الإسبانية، خططها لتسجيل الأشخاص الذين لا يرغبون في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت وزارة الصحة الإسبانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء، إن الفكرة كانت جمع البيانات السريرية فقط.

وعلى وجه التحديد، قالت الوزارة إن بيانات الأفراد الذين تمت دعوتهم للحصول على اللقاح فقط وحضروا ثم رفضوا تلقي اللقاح هم الذين سيتم تسجيلهم.

وقالت الوزارة إن الهدف من عملية التسجيلة هو فهم ما إذا كان الشخص لم يتم تطعيمه بسبب اختيار شخصي أو بسبب خطأ في النظام الصحي بالإضافة إلى معرفة الأشخاص الذين لم تتم دعوتهم .

وكان وزير الصحة سلفادور إيلا قد قال أمس الاثنين إنه يجب دعوة كل مواطن للحصول على اللقاح، والذي سيتم تقديمه بشكل اختياري. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يرفضون القبول سيتم تسجيلهم في السجل، حسبما قال إيلا لمحطة لاسيكستا التلفزيونية.

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