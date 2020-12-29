"جماليا": مزج لقاحي "سبوتنيك-V" وأسترازينيكا يضمن وقاية من كورونا لسنتين
وكالات
قال أعلن ألكسندر جينسبورج، مدير مركز "جماليا" الروسي، مساء الثلاثاء، إن مزج اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" مع لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، سيضمن وقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمدة سنتين، حسبما ذكرت "روسيا اليوم"
وذكر جينسبورج، في تصريحات له، أن هذا المزيج سيساعد على تكوين خلايا الذاكرة بصورة أفضل، وسيسمح استخدام مزيج اللقاح الروسي والأجنبي، بتكوين مناعة عالية.
وأشار إلى أن عددًا من البلدان بدأت اختبارات سريرية محدودة لهذا اللقاح الهجين.
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