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"جماليا": مزج لقاحي "سبوتنيك-V" وأسترازينيكا يضمن وقاية من كورونا لسنتين

10:23 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
"جماليا": مزج لقاحي "سبوتنيك-V" وأسترازينيكا يضمن وقاية من كورونا لسنتين

أرشيفية

وكالات

قال أعلن ألكسندر جينسبورج، مدير مركز "جماليا" الروسي، مساء الثلاثاء، إن مزج اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" مع لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، سيضمن وقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمدة سنتين، حسبما ذكرت "روسيا اليوم"

وذكر جينسبورج، في تصريحات له، أن هذا المزيج سيساعد على تكوين خلايا الذاكرة بصورة أفضل، وسيسمح استخدام مزيج اللقاح الروسي والأجنبي، بتكوين مناعة عالية.

وأشار إلى أن عددًا من البلدان بدأت اختبارات سريرية محدودة لهذا اللقاح الهجين.

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